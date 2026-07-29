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- Gambhir: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಔಟ್?: ಗಂಭೀರ್-ಅಗರ್ಕರ್ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು!
Gambhir: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆ ಹಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಔಟ್?: ಗಂಭೀರ್-ಅಗರ್ಕರ್ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರು!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ 15 ಯುವ ವೇಗಿಗಳ 'ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್' ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಹಾದಿ ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿವೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಭಾರತ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನುಭವಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ದೀರ್ಘ ಸ್ಪೆಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 37 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಮಿ ಅವರು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಗಂಭೀರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
15 ಯುವ ವೇಗಿಗಳ ಸೀಕ್ರೆಟ್ 'ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್!
'ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಐ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಮೂರೂ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ 15 ಯುವ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ 'ಕೋರ್ ಗ್ರೂಪ್' ಒಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಹಾಗೂ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಯುವ ಪಡೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಈ 15 ಆಟಗಾರರ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ! ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಬದಲು, ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಅನುಭವ ನೀಡಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ.
ಬುಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್, ಸಿರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭರವಸೆ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರು ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಗಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು 'ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' (ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬುಮ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು!
ತಂಡವು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಬುಮ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಅವರಂತಹ ಅಪಾರ ಅನುಭವಿಯೊಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. "ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಗರ್ಕರ್ ಪಡೆಗಿದೆ.
ಶಮಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿತ್ತಾ?
ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಶಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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