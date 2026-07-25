Cricket: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಸೇರಿ 8 ಆಟಗಾರರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಔಟ್! ಕಾರಣವೇನು?
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಬಲ ತಂಡ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ 8 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ವಿಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರೀ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ!
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಭಾರತ!
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಮುಂಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ (ODI) ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ!
ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯು ನಡೆಯುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೇ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ (Asian Games) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳೂ ಆಯೋಜನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಬಲ ತಂಡವನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಹೊರಗುಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 8 ಜನ!
ಈ ಮಹತ್ವದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಸರಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಮುಖ 8 ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ!
ವಿಂಡೀಸ್ ಸರಣಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ 8 ಆಟಗಾರರು!
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರಣ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ
ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್
ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್
ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ
ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್
ಹೊಸಬರ ಪಡೆ ಸಜ್ಜು!
ವಿಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಈ ಎಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಅಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ' (ಹೊಸಬರ) ಪಡೆ ರೂಪಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಂಡೇಜ್ ಅವರಂತಹ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಟಾಲಿಯನ್!
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!
ನಾಯಕ: ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್
ಉಪನಾಯಕ: ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ
ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು / ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಗಳು: ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ.
ಬೌಲರ್ಗಳು!
ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೆಡೆ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಡೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭರ್ಜರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೆಣೆದಿದೆ!
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