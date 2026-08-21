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- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳು ಓದುತ್ತಿರೋರು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ! ವಾರ್ಷಿಕ ಫೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳು ಓದುತ್ತಿರೋರು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ! ವಾರ್ಷಿಕ ಫೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ!
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪುತ್ರಿ ಸಮೈರಾ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಫೀಸ್ 14 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾದ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ರೋಹಿತ್ ಮಗಳು
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖಡಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೋ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಗಳು ಸಮೈರಾ ಕಂಡರೆ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ (ಅಹಾನ್) ತಂದೆಯಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸಮೈರಾ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೈರಾ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?
ಸಮೈರಾ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್'ನಲ್ಲಿ (DAIS) ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಫೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕವು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. 2023-24ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿದೆ..
- ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಟನ್ (LKG/UKG): ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
- 12ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ: ತರಗತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಈ ಫೀಸ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ
- ಅಂದರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೆ.. ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಸಿಎಸ್ಇ (ICSE) ಮತ್ತು ಐಜಿಸಿಎಸ್ಇ (IGCSE) ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ರಿತಿಕಾ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳ ತಾಣ ಈ ಶಾಲೆ
ಕೇವಲ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಅರಾದ್ಯ ಬಚ್ಚನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಬ್ರಾಮ್ ಖಾನ್ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುಭದ್ರ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪುತ್ರಿ ಸಮೈರಾ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಫೀಸ್ 14 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಾದ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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