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- Ajinkya Rehane: ಆಟೋಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ 8 ಕಿ.ಮೀ ಕಿಟ್ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಕರುಣಾಮಯಿ; ರೆಹಾನೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಜೀವ!
Ajinkya Rehane: ಆಟೋಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ 8 ಕಿ.ಮೀ ಕಿಟ್ ಹೊತ್ತು ನಡೆದ ಕರುಣಾಮಯಿ; ರೆಹಾನೆಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದು ಇದೇ ಜೀವ!
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರೆಹಾನೆ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದವರು ಯಾರು?
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರೆಹಾನೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಇಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ರೆಹಾನೆ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ, ಸಂಘರ್ಷ, ಹೋರಾಟ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಹಾನೆಗೆ ಸಾಥ್ ನಿಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ತಾಯಿ, ಕರುಣಾಮಯಿ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದ ರೆಹಾನೆ!
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ಡು, ಆ ಕುರಿತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹುಡುಗನಿಂದ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಲು ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು ನನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ರಿಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭರಿಸಲು ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಹಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣ!
ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಒಂದು ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಜಿಂಕ್ಯನ ಭಾರವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಜಿಂಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದ ತಾಯಿ!
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಾನು ತುಂಬಾ ದಣಿದಿದ್ದೇನೆ, ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅವನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮೌನವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನು ಈಗ ತಲುಪಿರುವ ಸ್ಥಾನವು ಅವನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರಿಗೆ, ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಅಜಿಂಕ್ಯ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ರಹಾನೆ ಹೇಳುವಂತೆ, ತಾನು ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ, ತನ್ನ ತಂದೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಡೊಂಬಿವ್ಲಿಯಿಂದ ಸಿಎಸ್ಟಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ತ್ಯಾಗ ನೆನೆಪಿಸಿಕೊಂಡ ರೆಹಾನೆ!
ಅಜಿಂಕ್ಯ ಅವರನ್ನು ಡೊಂಬಿವಲಿ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಹಾನೆ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೇ ರೈಲಿನ ಹಿಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಹೆ, ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.
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