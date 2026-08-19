ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆತಂಕದ ನೆರಳು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಕೈಗೆ ಬಂದ ಜಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಪಡೆ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿ ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ಸುತಾರ್
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆತಂಕದ ನೆರಳು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದ ಮೋಡಗಳು, ಕೈಗೆ ಬಂದ ಜಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಪಡೆ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ಹೆಣೆದ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನ ಅಚಲ ವಿಶ್ವಾಸ! ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸವಾಲನ್ನೂ ಮೀರಿ ನಿಂತ ಆ ಯುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ನ ಕೈಚಳಕ ಇಡೀ ದೇಶದ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿತು. ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಧರೆಗೆ ಉರುಳುವ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಲಂಕಾ ಪಡೆಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿ, ವಿಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿದ ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಯ ಕಣ್ಣಂಚನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಕೈಗೆ ಬಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಕಸಿದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ!
372 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಐದನೇ ದಿನದಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ವೇಳೆಗೆ ಲಂಕಾ ಪಡೆ 199 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗಾಲೆ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಗೆರೆಗಳು ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನೇನು ಪಂದ್ಯ ಕೈಜಾರಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್!
76ನೇ ಓವರ್ನ ರೋಚಕ ಪವಾಡ!
ಚೆಂಡು ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ 76ನೇ ಓವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು. ಸುತಾರ್ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ, ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಹಿರು ಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 199/9 ರನ್ ತಳ್ಳಿದರು. ತದನಂತರ ಕೇಶರ ನುವಂತ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 206 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ತಂದಿತ್ತರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಸರಿಯಾಗಿ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಗಿಲ್ ಪಡೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಳತೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸುತಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾದೂ: 10 ವಿಕೆಟ್ ಸರದಾರ!
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್, ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು **10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು** ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ) 5 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸುತಾರ್, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಸುತಾರ್ ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ 2, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
10 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರೂ ಸಿಗದ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ'!
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ 'ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಈ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನರಾದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ!
ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 167 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಭಾರತ 462 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಲು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೂ 44 ರನ್ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸವಾಲು, ಇತ್ತ ಎದುರಾಳಿಯ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಭಾರತ ದಾಖಲಿಸಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿದೆ.