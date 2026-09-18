ಶನಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದಾಗಿ 3 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟ, ಮುಂದಿನ 4 ತಿಂಗಳು ಶನಿಯಿಂದ ಬರೀ ಕತ್ತಲೆ
ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ನೋಟವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ, ಕರ್ಮ ಫಲ ನೀಡುವ ಶನಿ ದೇವರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಹಂತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಶನಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ನೋಟವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಅವಧಿಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತುರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶನಿಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.