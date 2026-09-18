ಜೂನ್ 2028 ರವರೆಗೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ರಾಹು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಠಾತ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
ರಾಹು ಸಂಚಾರ 2026, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು 5 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2028 ರವರೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಹು
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2026 ರಂದು, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2028 ರವರೆಗೆ ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಒಳಹರಿವನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಂತೆಯೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ
ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ರಹಸ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹಳೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಗಣನೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭಗಳಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಭೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯಾಗಬಹುದು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೂರಗಾಮಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಹು ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆದಾಯ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ.