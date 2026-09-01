- Home
- Astrology
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಜಾತಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭ 5 ರಾಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ, ನಾಳೆ 2 ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಜಾತಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭ 5 ರಾಶಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ, ನಾಳೆ 2 ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಶುಕ್ರನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರ ಜಾತಕ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ? ನೋಡಿ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ಜಾತಕ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ರಂದು, ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸೌಕರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸುಳ್ಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನಡುವಿನ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಚೇರಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮುಕ್ತ ಮಾತು ಕುಟುಂಬ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರೀದಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ, ಮನರಂಜನೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಕರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಡಿ. ಕಚೇರಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಯಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರನ್ನು ಜಂಟಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಿ. ಹಣ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಸಾಲಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.