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- ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ ಕುಜ, ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದ ಗುರು! ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ!
ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ ಕುಜ, ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರಿದ ಗುರು! ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ!
ಕುಜನ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜಾತಕರಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬಡ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ.
5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜಾತಕರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಾಜಯೋಗ
ನವಗ್ರಹಗಳ ಚಲನವಲನಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಯ ಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ಕಾರಕ'ನಾದ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ಗುರುವಿನ 5, 7 ಮತ್ತು 9ನೇ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕುಜನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜಾತಕರಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೈಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಹಣದ ಹರಿವು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಫಲಗಳು ಲಭಿಸಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುವು? ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಇದೆಯಾ? ತಿಳಿಯಿರಿ.
1. ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ – ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಪಾರ ಗೌರವ
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಕುಜ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮನೆಮಾಡಲಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನಲಾಭ: ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
2. ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ – ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಯಶಸ್ಸು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
ಕುಜನ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕಾಲ.
ವ್ಯಾಪಾರ & ಒಪ್ಪಂದಗಳು: ವೃತ್ತಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ.
ಆಸ್ತಿ ಕಲಹಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಮೀನು ವಿವಾದಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.
3. ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರ – ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಘನತೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಗುರುವಿನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ವಿಶಾಖಾ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ & ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮನೆ-ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಕಂಕಣಬಲ ಕೂಡಿಬರಲಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಫಲವಾಗಲಿವೆ. ಸಂತಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗುವ ಯೋಗವಿದೆ.
4. ಅನೂರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರ – ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ
ಶನಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಈಗ ಅದ್ಭುತ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದರೂ, ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದೇಶ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿರತೆ: ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಗೋಚರಿಸಲಿವೆ.
5. ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ – ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ
ಶುಕ್ರನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ.
ಸಲಹೆ: ಹಠಮಾರಿತನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಕುಜನು ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಗುರುವು ಆ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ!