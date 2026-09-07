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- Bigg Rajayoga September 06 to 12: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ + ಪಂಚಗ್ರಹ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ 5 ರಾಶಿ
Bigg Rajayoga September 06 to 12: ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ + ಪಂಚಗ್ರಹ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ 5 ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 06 ಮತ್ತು 12 ರ ನಡುವೆ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಬಲ ಪಂಚಗ್ರಹ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಯಾವ 5 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಪಂಚಗ್ರಹ ರಾಜ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, 'ಪಂಚಗ್ರಹ ರಾಜ ಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಬಡತನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವಾಗ, ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದ ಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತಲೆಬಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಇದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ನೀವು ನಂಬಲಾಗದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿತೆಯಿಂದ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.