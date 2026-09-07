ಭೂಮಿ ಪುತ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ, ಮನೆ, ಜಾಗ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಭೂಮಿ-ಪುತ್ರ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಭೂಮಿ-ಪುತ್ರ ಯೋಗ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ನೀಚನಾದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಭೂಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲಿರುವ ಆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಮಂಗಳ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಾದ ಸುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವಾಹನ: ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಖಚಿತ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಲಾಭ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನು, ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನವಾದ 9ನೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬಲವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.
ಭಾಗ್ಯದ ಫಲ: ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ, ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲು ಕೈ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ: ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ-ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ 5ನೇ ಮನೆಯಾದ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಫಲ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭೂಮಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಸೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.