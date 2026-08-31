ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 40ರ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ! ಆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Asianet News
40ರ ನಂತರ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ತರುವ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ರಹಸ್ಯ!
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶನಿ, ರಾಹು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು, ತಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅನುಗ್ರಹ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಭಗವಾನನ ಪ್ರಭಾವ:ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಶನಿ ಭಗವಾನ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.
ಅನುಭವವೇ ಗುರು:ಯೌವನದ ಅನುಭವಗಳು ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Chatgpt
1. ಸಂಖ್ಯೆ 8 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17, 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
- ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ: ಶನಿ ಭಗವಾನ
- ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಲಗಳು: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Chatgpt
2. ಸಂಖ್ಯೆ 4 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22, 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
- ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ: ರಾಹು ಭಗವಾನ
- ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಲಗಳು: ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಜನರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Chatgpt
3. ಸಂಖ್ಯೆ 5 (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14, 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
- ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ: ಬುಧ ಭಗವಾನ
- ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಫಲಗಳು: ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಬುಧನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಇವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ: ಬಹು-ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗವೂ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
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