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- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿಡಿ! ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ವಿಗುಣ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ದಿನಾಂಕ ನೆನಪಿಡಿ! ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಅವಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ್ವಿಗುಣ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬುಧ ಸಂಚಾರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧವನ್ನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ಮಿಥುನ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಬುಧ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಈಗ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಚರಣಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರವು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.