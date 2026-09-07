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- ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ; ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 7 ದಿನ ಸಮೃದ್ಧಿ; ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ
baba vanga prediction september second week ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನೀಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಅದರಂತೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ . ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬಾ ವೆಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರವು ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗಿನ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ವಾರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ 13 ರ ನಡುವೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸವೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆತುರದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂವಹನವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.