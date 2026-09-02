Kempu Chutney Recipe: ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯ ಅಸಲಿ ಗುಟ್ಟು ಇರುವುದೇ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಖಾರವಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ! ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸವಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ದೋಸೆಯನ್ನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಈ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ದೋಸೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಆ ಖಾರ ಖಾರವಾದ, ಘಮಘಮಿಸುವ 'ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಂಟಿಆರ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನದಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದೋಸೆಗಳ ಅಸಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆನೇ ಈ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಎನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 10 (ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ)
ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2 (ಖಾರಕ್ಕಾಗಿ)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು - 8 ರಿಂದ 10
ಜೀರಿಗೆ - 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ) - 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು - ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ (ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು)
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಬಿಸಿ ನೀರು - ನೆನೆಸಲು ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಲು
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಬ್ಬಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನೆನೆಸಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀರು ಬಸಿದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹುರಿಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೆನಪಿರಲಿ: ಈ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನೀರಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಚಟ್ನಿ ಹದವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದಾಗ ದೋಸೆ ಮೆತ್ತಗಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಚಟ್ನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುರಿಗಡಲೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪನೆಯ ಹದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೋಸೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸವರಿ. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆಯು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಮಾಯವಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಫೆ ಶೈಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಈ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ!
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಚಟ್ನಿಗೆ ಗಾಢವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿ. ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನುಣ್ಣಗೆ (Smooth paste) ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಟ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ) ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ 'ಬೈಂಡಿಂಗ್' ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ದೋಸೆಯ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅತಿಯಾದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯೇ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ 8-10 ಸಣ್ಣ ಎಸಳುಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 'ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿ' ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಾಗ ಬಳಸಿ.