Easy evening snacks recipes in kannada: ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕಾದ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಶೈಲಿಯ ಚುರುಮುರಿ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ! ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಘಮಘಮಿಸುವ ಈ ಸೂಪರ್ ಈವನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಗರಿಗರಿಯಾದ, ಚಟ್ಪಟಾ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಚುರುಮುರಿ (ಮಂಡಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ) ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಆದರೆ, ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಚುರುಮುರಿಯ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆಂದೂ ಬೇರೆ ಚುರುಮುರಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!
ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ, ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಘಮಘಮಿಸುವ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚುರುಮುರಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಂಡಕ್ಕಿ (ಪುರಿ) - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ - 1/2 ಚಮಚ
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (ಶೇಂಗಾ) - 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ
ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ (Coconut Oil) - 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ಇದುವೇ ಈ ರೆಸಿಪಿಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್!)
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ - 1
ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ - 2 ಚಮಚ
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ - 1
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು - 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ
ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಹುರಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. (ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಚುರುಮುರಿಗೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್). ನಂತರ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಕ್ಕಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಗುವಂತೆ ಕೈಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತರಕಾರಿ ಸೇರಿಸಿ
ನಂತರ ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ತಡಮಾಡದೆ ಸವಿಯಿರಿ
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವ ಮುನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟು ಸವಿಯಿರಿ! ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯ ಘಮ, ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಹುಳಿ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾದ ಗರಿಗರಿತನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ..
ಮಂಡಕ್ಕಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲಿ (Crispy Mandakki)
ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ದರೆ (ತೇವವಾಗಿದ್ದರೆ), ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಆಗ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ (Cold Pressed Coconut Oil)
ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಶೈಲಿಯ ಈ ಚುರುಮುರಿಯ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯೇ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೂದಲು ಹಚ್ಚುವ ಎಣ್ಣೆ ಬದಲು, ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಶುದ್ಧ ಗಾಣದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ (Cold Pressed Coconut Oil) ಬಳಸಿದರೆ ಘಮ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೆತ್ತಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಲಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬಾರದು. ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ (Soggy ಆಗುತ್ತದೆ). ಹಾಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಲಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಬಡಿಸಬೇಕು (Serve immediately).
ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಯಾಯ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಸಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ತಾಜಾ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗರಿಗರಿತನಕ್ಕೆ (Crunchy Twist)
ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೂಂದಿ, ಖಾರಾ ಸೇವ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬೀದಿಬದಿಯ ಗಾಡಿಯ ಚುರುಮುರಿಯಂತೆಯೇ ಅಗಿಯಲು ತುಂಬಾ ಮಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ (ಖಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ)
ಕೇವಲ ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಸಿದರೆ ಚುರುಮುರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಿ ಖಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.