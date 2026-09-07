Raw Banana Peel Chutney: ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾಕವಿಧಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಇಡಬಹುದು.
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ
ನೀವು ಬಹುಶಃ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಟ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ತಿರುಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಖಾರವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನುಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ದೋಸೆ ಜೊತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಚಟ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ.
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- 1 ದೊಡ್ಡ, ಬಲಿಯದ ಹಸಿರು ಬಾಳೆಕಾಯಿ
- 2 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು
- 1 ಚಮಚ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು
- 1/2 ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು.
- ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ, 1/2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, 1/2 ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಮತ್ತು 7-8 ಕರಿಬೇವು.
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಕೊಳೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಕಾಯಿಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದಪ್ಪ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಈಗ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬೇಯಿಸಿ. ನಂತರ, ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹಾಕಿ.
ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಬೇಯಿಸಿದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಅವುಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಒರಟಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಈಗ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ಸಾಸಿವೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇಂಗು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ. ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ತಯಾರಾದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಖಾರದ, ಹುಳಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚಟ್ ಪಟ್ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ. ಇದನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.