Sabja lemon drink recipe: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ 'ಸಬ್ಜಾ ಲೆಮನ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ತಂಪು ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿಸುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯದ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದು, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ (Dehydration) ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಆಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಲು 'ಸಬ್ಜಾ ಲೆಮನ್ ಡ್ರಿಂಕ್' ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು (ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಜ): 2 ಟೀ ಚಮಚ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು: 2 (ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದವು)
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ : 3-4 ಚಮಚ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು (Black Salt): ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ ನೀರು: 2 ದೊಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್
ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೃದುವಾದ ಜೆಲ್ ರೀತಿ ಉಬ್ಬುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಜಗಳು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೊರಹಾಕುವ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೀರಿನ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಈ ನೀರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ
ಈಗ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ. ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ
ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಈ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಿದು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಿಸಿ.
ಈ ಪಾನೀಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ
ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಯಾಸ, ತಲೆಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಸುಸ್ತನ್ನು ಇದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ತಂಪು
ಸಬ್ಜಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿ, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಪಿತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಮತೋಲನ
ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಪಾನೀಯಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು.