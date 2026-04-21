Summer Health Tips: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ-ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ದೇಸಿ ಆಹಾರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಸೆಖೆ, ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ದೇಸಿ ಮದ್ದಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮೊಸರು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಶರೀರವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಸಿಲು ತನ್ನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಡಯರಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ತಂಪಾಗಿರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಆ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು?
ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ-ಮೊಸರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನೆನೆಸಿಡಿ (ಅವಲಕ್ಕಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ).
ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಚಮಚ ತಾಜಾ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಕೊನೆಯದಾಗಿ 1-2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ತಂಪು ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧ!
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ-ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ದೇಸಿ ಆಹಾರವು ಆರೋಗ್ಯದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ
ತತ್ಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿ: ಅವಲಕ್ಕಿಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪು: ಮೊಸರು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಿಶ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಣಿವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನೀಡಿ ಆಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ) ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಳಗಿನಿಂದ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಿಂದ (Heat Stroke) ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಅತಿಸಾರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆಧುನಿಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೂ, ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಈ ದೇಸಿ ಮದ್ದುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ..
ಸರಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ಕೆ: ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ (ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ) ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ಮೊಸರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೆನೆಸುವ ವಿಧಾನ: ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೇವಲ 2-3 ಬಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲದ ಬಳಕೆ: ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೆಲ್ಲವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾದಾಮಿ-ಗೇರುಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಸಮಯ: ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.