Navratri 2026: ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಯಾವ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಈ ಬಾರಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ
ಇನ್ನೇನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ, ನವರಾತ್ರಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಿನವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಾಹನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಗಮನವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಆಗಮನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ವಾಹನವು ಸಿಂಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಹ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತೆ, ದೇವಿಯು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ ವಾಹನವು ದಿನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ದೇವಿಯು ಬಂದಾಗ, ಆಕೆಯ ವಾಹನವು ಆನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆಗಮನವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. .
ವಿದಾಯವು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ
ಈ ವರ್ಷ, ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಬರುತ್ತದೆ, ಮಂಗಳವಾರದಂದು ದೇವಿಯ ವಾಹನ ಕುದುರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವರ್ಷ, ದೇವಿಯ ವಿದಾಯವು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.
ಆನೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಬರುವ ದೇವಿಯ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳು ಏನು ನೋಡೋಣ
ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸುಗ್ಗಿ
ದೇವತೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದರೆ, ವರ್ಷವಿಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.. ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ
ಆನೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು, ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಈ ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.