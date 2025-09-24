- Home
Navratri 2025: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ…
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪಾಪ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ, ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪಾಪವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ಗಡ್ಡೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಸಾಧಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರು, ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಏಕೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ..
ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಏನು ತಿಂದರೂ ಅದು ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಪ, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಸಂತರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಅವುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪಾಪವ?
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದು ಪಾಪವಲ್ಲ. ಅವು ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.