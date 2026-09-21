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- Vastu Tips: ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಜೇಬು ತುಂಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Vastu Tips: ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಈ ಮೂರು ವಸ್ತು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋ ಜೇಬು ತುಂಬೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅದರದೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಒಳಗಿರುವ, ಫ್ರಿಜ್ ಹೊರಗಿರುವ ಬಹಾಗೂ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಶುಭ ಅಂತ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲಿನ ಭಾಗವು ಪ್ರಾಣ ಗ್ರಾಹಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಅರಿಶಿನದ ದೀಪ
ಅರಿಶಿನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದ ಮುದ್ದೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು. ಅರಿಶಿನದ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮನೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗುರುಗ್ರಹದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್
ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬದವರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.