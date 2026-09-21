ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ! 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ
ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಮಂಗಳನ ಮನೆಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 4 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ - ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!
ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಯಾಣವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹ, ರಿಬು, ಕಸ್ತು (ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಪುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರೋಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ - ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಹೆಚ್ಚಳ!
ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂತೋಷದ 4 ನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಂದ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ತುಲಾ - ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಹರಿವು!
ಸೂರ್ಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯ 2 ನೇ ಮನೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೀರಿಸಲಾಗದ ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ - ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಸಮಯ!
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ 10 ನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ.