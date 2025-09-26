Navratri 2025: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕಠಿಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಪಸ್ಸು. ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇವಲ ನೀರು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆತ್ಮಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳೀಯೋಣ.
Navratri 2025:: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಉಪವಾಸವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಪಸ್ಸಿನಂತೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಫಲಾಹಾರ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಾಗ, ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸವು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಕಸರತ್ತಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಪಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಹಸಿವನ್ನು ತೊಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಉಪವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪವಾಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಸಿವಿನ ನೋವುಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ತಪಸ್ಸು.
ಮೋದಿಯವರ ಉಪವಾಸ ವಿಧಾನ ಭಿನ್ನ:
ಮೋದಿಯವರ ಉಪವಾಸ ವಿಧಾನವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನ ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಸೇಬು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನೀರನ್ನ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರಳತೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಲಘುವಾಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಆತ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀರಿನಿಂದ ಕಳೆದ ದಿನಗಳು:
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮೋದಿಯವರು ಇಡೀ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದು ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೂನ್ಯತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ.
ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರ
ಉಪವಾಸದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮೋದಿಯವರ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯು ತೀರ ಸರಳ. ಮೊರಿಂಗಾ ಪರಾಠಗಳು, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಠಾಯಿ, ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತು ಲಘು ಊಟವು ಅವರ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನಡಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾಳ್ಮೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಬಕ್ವೀಟ್ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸ್ಫೋಟವು ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿತ್ವವು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಪವಾಸವು ನವರಾತ್ರಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶವು ಕೇವಲ ದೇವಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಂದೇಶ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: ಸಂಯಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯುಧ. ಅನೇಕರು ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತಿನ ತಪಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಉಪವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಹಸಿವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನವಾಗಿದೆ.