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ಮಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿಕ್ಕ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ

ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರೋ ಒಲೆಗಳು

fashion Sep 05 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemni
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ಮಗಳಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿ 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಟ್ರೆಂಡಿ ಜುಮುಕಿ

Image credits: Pinterest
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ಮೀನಾಕಾರಿ ಮಿನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿ

ನವವಧುಯರ ಮೇಲೆ ಮೀನಾಕಾರಿ ಜುಮುಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: Pinterest
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ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮುಕಿ

ಸ್ಟಡ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮುಕಿಗೆ ಮೂರು ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಆಯತಾಕಾರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿ

ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಆಯತಾಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಜಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿ

ಜಾಲಿ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
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ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗೋಲ್ಡ್ ಜುಮುಕಿ

ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.

Image credits: Pinterest
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ಡ್ರಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮಾದರಿಯ ಓಲೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಧರಿಸಲು ಮಿನಿ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

Image credits: Pinterest

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