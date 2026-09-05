ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿರೋ ಒಲೆಗಳು
ನವವಧುಯರ ಮೇಲೆ ಮೀನಾಕಾರಿ ಜುಮುಕಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಯ ಲುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟಡ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ನವಿಲು ವಿನ್ಯಾಸದ ಜುಮುಕಿಗೆ ಮೂರು ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಷನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಆಯತಾಕಾರದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಓಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಜಾಲಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಇವು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿರುವ ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಸೋಬರ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ನೀವು 3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಂಗ್ಲರ್ ಮಾದರಿಯ ಓಲೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಧರಿಸಲು ಮಿನಿ ಜುಮುಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
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