Miss World 2026: ಮಹಾಕಾಲನ ಊರಿನಿಂದ ಮಹಾಸುಂದರಿ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿ… ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿ… ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್. 2024ರ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿರುವ ನಿಖಿತಾ ಇದೀಗ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2026 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್?
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಖಿತಾ ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ, ನಾಟಕಕಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಾರ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ
ನಿಖಿತಾ ಅವರ ಕಲಾ ಪಯಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ. ಅವರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಅಭಿನಯಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಖಿತಾ ಸುಮಾರು 250 ಪುಟಗಳ ‘ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ’ ನಾಟಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್
ನಿಖಿತಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರು 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಂತರ ರಂಗಭೂಮಿ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳೇ ಬಳಿಕ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದವು.
2024ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟ
ನಿಖಿತಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ. ಮುಂಬೈನ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಒಟ್ಟು 30 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿತಾ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಿಂದ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಪಡೆದರು.
ಈಗ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ 2024 ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ನಿಖಿತಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 73ನೇ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5ರಂದು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ನ್ಹಾ ಟ್ರಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಿತಾ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ಜೊತೆಗಿದೆ
ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪಯಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಗುರುತು ಕೇವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಯ ಅನುಭವ, ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಭಿನಯದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂದರ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
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