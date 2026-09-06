ಫ್ಲೋರಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು.
ಫ್ಯಾಷನ್ ಇಷ್ಟಪಡೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡೀಪ್ ವಿ ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋ ಟಾಪ್ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪೈಜಾಮ ಜೊತೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೈಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುವ ಈ ಹಸಿರು ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಆರಾಮದಾಯಕ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಈ ತರಹದ ಬಣ್ಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾಪ್, ವೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಲಾಜೊ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಯಸೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಟಾಪ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಇರುವ ಈ ಟಾಪ್, ಕಪ್ಪು ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮಹಿಳೆಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
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