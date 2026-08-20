ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ನಡುವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಯಾನ್‌ಬೇಸ್‌ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್‌, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ನಿದ್ರೆ!

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌, ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌, ಮಾಸ್‌ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಜಯ್‌ ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಂಪಲ್‌ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

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ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದು ರಶ್ಮಿಕಾ!

ಇನ್ನು ಈ ಫೋಟೋದ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲ್ಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ನಡುವೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ಲೈಫ್‌ನ ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗಿಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಇಂತಹ ಸರಳ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಫೋಟೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್

ಇನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸದ್ಯ ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ‘ರಣಬಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್‌ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹಾಯ್ ನಾನ್ನ’ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೌರ್ಯುವ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ನ ನಡುವೆ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಕಳೆದ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಿಸಿದೆ.