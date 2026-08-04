ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣರಂತೆ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ದೇಸಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟಾನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಅವರ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇಸಿ ಉಡುಪುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ದೇಸಿ ಉಡುಪುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ಅಂತಾನೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ದೇಸಿ ಉಡುಪುಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತ
ಗ್ಲಾಮ್ ಆದ ಬಿಳಿ-ಐವರಿ ಸೀರೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೂ ಮೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಂಬೆಲಿಶ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಮೇಕಪ್ ಜೊತೆ ಧರಿಸಿದರೆ, ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಕಂಕರಿ ಸೂಟ್
ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಚಿಕಂಕರಿ ಸೂಟ್ ಖಂಡಿತ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವಿಶೇಷ ಕಳೆ
ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅಲ್ವಾ! ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾರಂತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೆವಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸೊಗಸಾದ ಆಯ್ಕೆ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸೀರೆ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
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