ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರನಟನಾಗಿರದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಾಧ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅನಂತ ನಾಗ್ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಗೆ (Dadasaheb Phalke Award) ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2026ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಏಕ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 72ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಳಿದ್ದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ:
1975ರ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ' ಚಳವಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಅನಂತ್ ನಾಗ್, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. 1983ರಿಂದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜನತಾ ದಳದೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಬೆಳೆಸಿ, ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಸಂಪುಟದ ಮಂತ್ರಿಯವರೆಗೆ:
ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. 1988ರಿಂದ 1994ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ (MLC) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅವರು, 1994ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ (MLA) ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಟ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು (1996ರಲ್ಲಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ:
2004ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಎದುರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತ ಬಳಿಕ, ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಸುಮಾರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ತೆರೆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನೈಜ ರಾಜಕೀಯ ಬಹಳ ಆಯಾಸಕರ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸದಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.