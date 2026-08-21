ದೀಪಿಕಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್ ವಂಗಾ ಈ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ! ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Deepika Padukone remuneration dispute-Spirit movie controversy-Sandeep Vanga and Deepika Padukone fallout: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ vs ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ: ಮಸ್ತಾನಿ ಮೇಲೆ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಟೀಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟೇಕೆ? ಬಯಲಾಯ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲೀಕ್ ಗುಟ್ಟು!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪದ್ಮಾವತಿ' ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಆಂಗ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್' ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೀಪಿಕಾ ಹೊರಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಂಗಾ ಸಹೋದರ ಪ್ರಣಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿವೆ.
8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 'ಲಾಭ'ದಲ್ಲೂ ಬೇಕಂತೆ ಪಾಲು!
ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವೊಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲವಂತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಸಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಪ್ರಣಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ಪ್ರತಿಶತ (10% Profit Share) ಪಾಲು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ! "ಸಂಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಲಾಭದ ಪಾಲು ನೀಡುವುದು ಬಜೆಟ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಪ್ರಣಯ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೂ, ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದಾಗ ವಂಗಾ ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಕಥೆ ಸೋರಿಕೆ: ವಂಗಾ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ!
ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯ ದ್ರೋಹವಂತೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಗೌಪ್ಯತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಂಗಾ ಯಾವುದೇ ನಟನಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ವಿವರಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ವಂಗಾ ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. "ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಒಪ್ಪಂದ (NDA) ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಗೌಪ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗುಡುಗಿದ್ದರು.
ದೀಪಿಕಾ ತಿರುಗೇಟು: 'ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟ'
ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಿರದೇ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಶಿಫ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ದೊಡ್ಡ ನಟರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಯಮ, ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ ಹಠವೇ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಾಭ ಯಾರಿಗೆ?
ದೀಪಿಕಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಆಕ್ಷನ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಂಗಾ ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಯಾರದ್ದು ಸರಿ, ಯಾರದ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ವಿವಾದದ ಫಲವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಡಿಮ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಂತೂ ಸತ್ಯ!