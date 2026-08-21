ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ರೂಮರ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತ್ರಿಶಾ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 'ದಿಢೀರ್' ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೋ..! ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
Trisha Krishnan latest news-Trisha decision making style-Trisha Krishnan viral video-Trisha Krishnan impulsive personality:ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 'ಕ್ವೀನ್' ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್: ಯೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊತಾರಂತೆ ಈ ಸುಂದರಿ! ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ!
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅದು 'ದಳಪತಿ' ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಕೃಷ್ಣನ್. ಇವರಿಬ್ಬರ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಟ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಏರುಪೇರುಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿಜಯ್-ತ್ರಿಷಾ ಕಹಾನಿ?
ವಿಜಯ್ ಈಗ ಕೇವಲ ನಟನಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ. ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ತ್ರಿಷಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹಲವರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದು, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾರಿಂದ ವಿಜಯ್ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. "ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ನಿಮಗೇನು ಕೆಲಸ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತ್ರಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತ್ರಿಷಾ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು... ಅದೇ 'ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್'!
ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋ: ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಆ ಒಂದು 'ಗುಣ'ವೇ ಕಾರಣವೇ?
ತ್ರಿಷಾ ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಅತಿಯಾದ 'ಇಂಪಲ್ಸಿವ್' (Impulsive) ಅಂತೆ! ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಫೈನಲ್!
"ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಿರಲಿ, ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ ತರ್ಕ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತ್ರಿಷಾ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು 'ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ'ವಾಗಿತ್ತಂತೆ!
25 ವರ್ಷಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಂ
ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ಈ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ಅವರ ಬಳಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಡೆಯೇ ಇದೆ. ತನ್ನಂತೆಯೇ ಯೋಚಿಸುವ, ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದಿಸುವ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ತ್ರಿಷಾ ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಾಗಲೂ ತ್ರಿಷಾ ತನ್ನ 'ಇಂಪಲ್ಸಿವ್' ಗುಣವನ್ನೇ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಷಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ರೂಮರ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ತ್ರಿಷಾ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 'ದಿಢೀರ್' ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಏನೇ ಆಗಲಿ, ತ್ರಿಷಾ ಅವರ 'ಯೋಚಿಸದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ' ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!