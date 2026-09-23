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- MrBeast ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಲು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!
MrBeast ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಲು ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!
Mr Beast: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್, ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅಂದಾಜು ಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು? ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಂತೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ
ಇಂದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಜಿಮ್ಮಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸನ್. ಇದೇ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಅವರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಲು ಬಯಸುವ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೋಡೋಣ.
ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ?
Mr Beastಗೆ ಸ್ಥಿರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯು YouTube, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ನ 2025 ರ ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ Mr Beast ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು $85 ಮಿಲಿಯನ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು $7.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ 95.8 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹68 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಆದಾಯವಾಗಿದೆ; ಇದು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ
ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್ ಅವರ ಆದಾಯವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಂಪನಿಯು ಫೀಸ್ಟ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮರುಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಗಳಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಲು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ದುಬಾರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ಬೀಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಲಹೆಯೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
YouTube ಗೆ ಕೇವಲ ವೀಡಿಯೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು; ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೀಡಿಯೊದ ವಿಷಯ, ಪರಿಚಯ, ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. MrBeast ನ ವಿಷಯವು ದಿಟ್ಟ ಸವಾಲುಗಳು, ಅನನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು, ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಸಣ್ಣ ಸವಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಬಂದರೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಡಿ
ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೊದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೊದಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಂದಿನದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿಷಯ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಲಸ, ಉತ್ತಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಂಡರೆ, ಕೇವಲ ಗಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
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