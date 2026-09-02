ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿ ತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರವಿತೇಜ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.

ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿ ತೇಜ 'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಧಮಾಕಾ' ನಂತರ ರವಿ ತೇಜಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಇದು ಎನ್ನಬಹುದು. ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದ ನಡುವೆಯೂ ರವಿ ತೇಜ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 179.10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದು, 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇವಲ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸುಮಾರು 70 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ 'ಇರುಮುಡಿ' ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.

ಆದರೆ 'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿ ತೇಜ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರವಿ ತೇಜ ಕೇವಲ 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಂಭಾವನೆ ಬದಲು ನೈಜಾಂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೈಜಾಂನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿ ತೇಜ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 50-60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

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ಇರುಮುಡಿ ತಂಡದ ಸಂಭಾವನೆ

'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಇತರ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಭಾವನೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್‌ಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ., ಸಾಯಿಕುಮಾರ್‌ಗೆ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಅಜಯ್ ಘೋಷ್‌ಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರವಿ ತೇಜ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆಗಿಂತ ರವಿ ತೇಜ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿರು ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಅಂದರೆ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರಂತೆ.