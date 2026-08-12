ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ನಟನೆಯ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ರವಿತೇಜ ಅವರ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಸ್ ಮಸಾಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ರವಿತೇಜ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳೇ ಅವರ ಪ್ರಪಂಚ. ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿತೇಜ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರವಿತೇಜ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರವಿತೇಜ ತನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಶಾಂತವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರುವ ರವಿತೇಜ, ಮಾಲೆ ತೆಗೆದಾಗ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಯಮನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ರೌದ್ರಾವತಾರ ನೋಡಿ ಮಗಳೇ ಹೆದರುತ್ತಾಳೆ. ಭಾವನೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರವಿತೇಜ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಲರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರವಿತೇಜ ಅವರ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಸ್ ಮಸಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಖುಷಿ' ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರವಿತೇಜಗೆ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ?
ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರವಿತೇಜ ಅವರ ಮಾಮೂಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಮಾಸ್ ಮಸಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರವಿತೇಜಗೆ ಹಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.