‘ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಯೂತ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಪಾತ್ರ.. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವೇ ಓವರ್ನೈಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಯೂತ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ಇದೀಗ ಕಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಯಾರು? ಅವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಹೇಗಿದೆ? ನೋಡೋಣ.
‘ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಟ್ರಿ
ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ತಮಿಳಿನ ‘ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೀವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡತೊಡಗಿತು.
ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್
‘ಬ್ಯಾಚುಲರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಯುವಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಟ್ಟಿಂಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗತೊಡಗಿದವು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಲಿಲ್ಲ!
ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ನಂತರವೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದರು. ಜೀವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ‘ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ!
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಸುಡಿಗಾಳಿ ಸುಧೀರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.