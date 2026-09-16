ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾರಂಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ನಟ-ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸಮಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವುದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಅವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು.
‘ಕಿಸ್’ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ‘ಧಮಾಕಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ‘ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದಡಿ’ ನಂತರ ‘ಸ್ಕಂದ’, ‘ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ’, ‘ಗುಂಟೂರು ಕಾರಂ’, ‘ರಾಬಿನ್ಹುಡ್’, ‘ಜೂನಿಯರ್’ ಹಾಗೂ ‘ಮಾಸ್ ಜತಾರ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಂದಮೂರಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಅವರ ಡೆಬ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅವಕಾಶಗಳು!
ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ‘ಪರಶಕ್ತಿ’ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಧನುಷ್ ಅಭಿನಯದ ಮುಂಬರುವ ‘ಓಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅನುಭಾಗ್ ಬಸು ನಿರ್ದೇಶನದ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಅಭಿನಯದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ತೂ ಮೇರಿ ಜಿಂದಗಿ ಹೈ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿಲೇರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ತಾರಾ?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಂದಮೂರಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ ಮುಂಬೈಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.