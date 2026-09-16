ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್, ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದೀಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ..? ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಿಂದ ಡೈಲೆಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾರಾ..? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾದಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಗ್ಲಾಮರ್ ಭಾಮರಿಯರ ಫೇಟ್ ಬದಲಾಗೋದು ಯಾವಾಗ..? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ಯಾರು? ನೋಡೋಣ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ‘ಉಪ್ಪೆನ’ದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀಗ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಜನವರಿ 12ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೇಬಮ್ಮಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದು ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ರಾಜಾ ಸಾಬ್’ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರೂ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನು ‘ಅಮಿಗೋಸ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ‘ನಾ ಸಾಮಿರಂಗ’ ಮೂಲಕ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬಹುತೇಕ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ’ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ‘ಸರ್ದಾರ್ 2’ ಕೂಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ಡೈಲೆಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್?
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ’ ಆಗಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಯಶಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆಗೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರಾ? ತಮ್ಮ ಗತ ವೈಭವವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.