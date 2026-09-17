ತಮಿಳು ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ 2026ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಜರ್ನಿ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ‘ಕರುಪ್ಪು’ ಮತ್ತು ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿ 560 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಕೊಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ 560 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಸೂರ್ಯ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಾಟಿದ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾದ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 560 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ 47ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೀನ್' ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿದೆ. ಜಿತ್ತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 6ರಂದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 2 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ 560 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ 'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾ ಏನಾದರೂ 460 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ನಟ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಸೀನ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಿತ್ತು ಮಾಧವನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿತ್ತು ಮಾಧವನ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. 460 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದೀಪಾವಳಿ ರೇಸ್, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅಜಿತ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವಾಗ, 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಗೆ 'ಕರುಪ್ಪು' ಮತ್ತು 'ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಳಿಕ, ಈ 2026ನೇ ವರ್ಷ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವ ಲಕ್ಕಿ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದೇ ಸದ್ಯದ ಕುತೂಹಲ.
ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯನಾ?
ಈ ಹಿಂದೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ '2.0' ಹಾಗೂ 'ಕಾಲಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 860 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಹಾಗೇ ವಿಜಯ್ ನಟನೆಯ 'ಲಿಯೋ' ಮತ್ತು 'ವಾರಿಸು' ಸಿನಿಮಾಗಳು 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ.