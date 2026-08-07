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- ಬೋಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮರೆತು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಾಗಿ!
ಬೋಲ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಮರೆತು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗಾಗಿ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ. ಆದರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಹೆಸರು ಮರೆಯಾಯ್ತು. ಬರೀ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ತಾರೆ
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ನಟಿ. ವ್ಯಾಂಪ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ತಮಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದ ನಿರ್ಮಾಪಕ..
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಾಗೋದು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆದರೆ ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ನಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ರಗಡ್ಡ ಮುರಾರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. 'ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ಕೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುರಾರಿ, ಸಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದೆ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುರಾರಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಜಾಕೆಟ್ ತೊಡಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್, ಈ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಶೋಭನ್ ಬಾಬು.. ದಾಸರಿ ವಿರೋಧ
ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ, ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಸಭ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೀಡಲು ಮುರಾರಿ ಮುಂದಾದರು. ಆಗ ನಟ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದಾಸರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಥೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಮುರಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಸಿಲ್ಕ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದರು.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ..
ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುರಾರಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾಳಿದಾಸನು ಶಕುಂತಲೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಂತೆ, ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾರ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಡಿಸಿ ನೀಡಿದ ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.
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