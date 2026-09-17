ಕಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ. ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗುವ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿಯದಾಗ, ಅವರು ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲೀಪ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು ಎಂದು ನ್ಯೂಸೋ ನ್ಯೂಸು ಎನ್ನುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಾ!
ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲೀಪ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಒಬ್ಬರು ಅಶ್ವಿನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್, ಸಿನಿಮಾ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೌಮ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರ ರಹಸ್ಯ ಭೇಟಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸ್ನೇಹದ ಬಂಧಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾದವು. ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಆತ್ಮೀಯರಾದರು. ಎರಡು ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಟುಂಬದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು.
ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಪ್ರತಿಭೆ!
ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ದಿಲೀಪ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನವೀನ್ ಅವರೊಳಗಿದ್ದ ಬರಹಗಾರನನ್ನು ದಯಾಳ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ, ದಿಲೀಪ್ ಮಾತ್ರ ನವೀನ್ ಅವರೊಳಗೆ ಅಡಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೇ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ!
“ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!”
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ದಿಲೀಪ್ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. “ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡು” ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ನವೀನ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದರು. ಆಗ ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಂಬಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ದಾರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ, “ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಾಗಲಿ, ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಲಿ ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆತನ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದು ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಟನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ
ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆ, ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ವಾತಾವರಣ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನವೀನ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೋಲುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನವೀನ್
ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನದತ್ತಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕ್ರಮೇಣ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ನಟನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವ, ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಹೊಸ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡಿದವು.
ಈಗ ‘ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಇದೀಗ ZEE5ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೆ ಹೊಸ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು. ಹೀಗಾಗಿ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಸೋಲಿನ ನಂತರವೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿರದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ.
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯ ದಿನಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸ್ನೇಹ, ನಂತರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟನೊಳಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಹೊರತಂದದ್ದು ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹದ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.