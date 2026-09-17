ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ವಡ್ನಗರದವರೆಗೆ 'ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಯು 10 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.
PM Modi's Birthday: ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ವಡ್ನಗರದವರೆಗೆ 'ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರ ದಂಡೇ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಯಾತ್ರಿಕರು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಗಂಗಾಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಿವಿಧಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಣ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರ ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 200 ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವ ವಿ.ಡಿ. ಶರ್ಮಾ, ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಯುವಜನರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಆಗಮನ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ 51 ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಲಲಿತಾ ಘಾಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಶಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಡಮರು ದಳದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಶಂಖ ನಾದದ ನಡುವೆ ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳ ನೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜೆಪಿಎಸ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದ ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ 22 ದಿನಗಳ ಬೈಕ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಸಮಾವೇಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅತಿಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ . ಇದರ ನಂತರ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ವಡ್ನಗರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
10 ರಾಜ್ಯಗಳು, 193 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 1,159 ಗ್ರಾಮ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ ಯಾತ್ರೆ!
ಕಾಶಿಯಿಂದ ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಡ್ನಗರದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾತ್ರೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 50 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 88 ರಾತ್ರಿ ವಾಸ್ತವ್ಯದೊಂದಿಗೆ 187 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿಯಿಂದ, 500 ಸೇವಾ ಯಾತ್ರಿಗಳು 10 ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಡ್ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಯುವ ಸೇವಾ ಯಾತ್ರಿಕರು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯಾತ್ರೆಯು 'ಏಕ್ ಭಾರತ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾತ್ರೆಯು 10 ರಾಜ್ಯಗಳು, 193 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 773 ತಾಲೂಕುಗಳು ಮತ್ತು 1,159 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ನಿಲ್ದಾಣವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.