ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಭಾವುಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದ ನಂತರ ಭಾಷಾ ತರಬೇತುದಾರರು ಅವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಟಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಾವು ಭಾವುಕರಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಣ್ಣೀರು! ಭಾಷಾ ತರಬೇತುದಾರರ ನಡೆಗೆ ಭಾವುಕರಾದ ನಟಿ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇದೀಗ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶವಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಭಾಷಾ ತರಬೇತುದಾರರು (Language Trainer) ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಭಾಷಾ ತರಬೇತುದಾರರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.
"ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದ ನಟಿ
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ತರಬೇತುದಾರರು ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಂತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತುದಾರರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ತಾವು ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೀರಿದ ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ಸೀತೆಯಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಜನರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜಿಸುವ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಭಾವಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟಿಯೇ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಳೇ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.