ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇಣು, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾ, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೇಣು, ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅಪರೂಪದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ವೇಣು ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಫೈಟ್ಗಾಗಿ ಎಂಟು-ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಶ್ರಮ
1995ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವೇಣು, ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಖಾಡದ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂಟು-ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಫೈಟ್
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಫೈಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇಣು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸತನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಆಕ್ಷನ್’ ಎಂದ ಬಳಿಕವೇ ಫೈಟ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಜೋಶ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಫೈಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಹೊಡೆದಾಡಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಫೈಟ್ ಸಹಜವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದಣಿದಿದ್ದನ್ನೂ ವೇಣು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಿಪಾಯಿ’ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಂಭಾವನೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವೇಣು, ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಚಿತ್ರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ದಿನದ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೂ 10ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವೇಣು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜರ ಊಟ
‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತಿಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೇಣು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ತಿಂಡಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದವರೆಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಚಹಾ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಹಾ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಯೂ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಬೇರೆಡೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ವೇಣು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್!
ವೇಣು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂತೆ. ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವೇಣು, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೇಣು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, “ನನಗಲ್ಲ, ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಅವರ ಮನೋಭಾವ ವೇಣು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಡನಾಟದಿಂದ ಜೀವನದ ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವೇಣು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡಬಾರದು, ತಾನೂ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸರಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. 70-80 ವರ್ಷವಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿನಂತೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. “ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದಿವಾಳಿತನ” ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ವೇಣು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಲ್ಲೇ ವೇಣುಗೆ ಸಂತೋಷ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೇಣು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣ, ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳ ಮಾತುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ತಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೇಣು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಸಿಪಾಯಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯವರೆಗೆ ವೇಣು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನುಭವಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿವೆ.