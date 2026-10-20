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- SAI PALLAVI-YASH: ಯಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ & ರಾಮಾಯಣ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
SAI PALLAVI-YASH: ಯಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ & ರಾಮಾಯಣ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಯಶ್ ದೂರದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಫಿದಾ! ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಯಶ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಶಿಳ್ಳೆಗಳ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕನಸು!
ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತಾವು ಬೆಳೆದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಯಶ್ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ತನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ!
‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸುವಾಗ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಮರೆತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಯಶ್ ಅವರ ಕಲೆಯ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ನವೆಂಬರ್ 5, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಾರಾಗಣದ ಅಭಿನಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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