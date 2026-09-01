ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ... ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕಥೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡತನ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ... ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕಥೆಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹300 ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಟನ ಕಥೆ. ಇಂದು ಅದೇ ನಟ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ‘ರಾಕಿಭಾಯ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಯಶ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ.
ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಶ್
1986ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿ ಪುಷ್ಪಾ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ನವೀನ್. ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ‘ಯಶವಂತ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ ‘ಯಶ್’ ಎಂದು ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಯಶ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಓದು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಟನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹300 ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು
ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಮನೆ ತೊರೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಯಶ್ ಅವರ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕೇವಲ ₹300. ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದವು. ಸಿನಿಮಾವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತಾದರೂ, ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಯಶ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ನಾಟಕ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಯಶ್ಗೆ 2004ರಲ್ಲಿ ‘ಗೋಕುಲ ನೀಲಕಮಲ’ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಲರಾಮನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನಂತರ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ KLE ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಾ?
ಯಶ್ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ನಟನಾ ಪಯಣ
2004ರಲ್ಲಿ ‘ಉತ್ತರಾಯಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2005ರಲ್ಲಿ ‘ನಂದ ಗೋಕುಲ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ನಂತರ ‘ಮಳೆಬಿಲ್ಲು’, ‘ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅನುಭವವೇ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮೊದಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ‘ರಾಕಿ’ ಸಿನಿಮಾ
2008ರಲ್ಲಿ ಯಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ‘ರಾಕಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾವೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಂತರವೂ ಯಶ್ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
‘KGF’ ಬದಲಿಸಿತು ಯಶ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ
ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ‘KGF: Chapter 1’. 2018ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಸದೆ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು. ಚಿತ್ರವು ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹250 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘KGF: Chapter 2’ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1,200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು.
₹50ರಿಂದ ₹100 ಕೋಟಿವರೆಗೆ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹50 ಸಂಪಾದಿಸಲು ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ₹300 ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿರುವವರೆಗಿನ ಯಶ್ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ, ಸೋಲುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು, ‘ರಾಕಿ’ಯ ವೈಫಲ್ಯ... ಯಾವುದೂ ಯಶ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ₹50ರಿಂದ ₹100 ಕೋಟಿವರೆಗೆ... ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಹಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ.