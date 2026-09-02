2026ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ' ಎಂಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಲೇ ಬಂಡವಾಳದ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2026 ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವರ್ಷವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. ಅದು ಧುರಂಧರ್, ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಆಗಿರಲಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಳಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುವುದು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾ, ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳದ 20* ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ.
2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ:
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಚಲನಚಿತ್ರವು, ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ 2000% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ 21 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ' ಚಿತ್ರವು ಚಂದನ್ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ₹2 ಕೋಟಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅದ್ದೂರಿತನವಿಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎರಡನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು; ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ₹60 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹28 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' (Hanuman Ansh) ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹42 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ₹50 ಕೋಟಿಯ ಗಡಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಆ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್, ಧುರಂಧರ್ 2, ಅವಾರಪನ್ 2 ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' (Hanuman Ansh) ಸದ್ಯ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2000% ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 5000% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸುಮಾರು ₹125 ಕೋಟಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಿಂದಾಗಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' 1000% ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಧುರಂಧರ್ 2 ಸುಮಾರು 1200 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಅವಾರಪನ್ 2 ಸಿನಿಮಾವೂ 450% ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 500-1000 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅನುಮಾನ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾದದ್ದು?
ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ 'ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕರ ಪಯಣವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.