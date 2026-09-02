ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಅಭಿನಯದ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹186.50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ, ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ರವಿತೇಜ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುವತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಅವರ 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 12ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರವೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ರವಿತೇಜ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸಿದ 'ಇರುಮುಡಿ'

ರವಿತೇಜ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಶಿವ ನಿರ್ವಾಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 21 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಬೇಬಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಜಯ್ ಘೋಷ್, ಸಾಯಿಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಸ್ವಸಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ಕಥೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ-ಮಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇರುಮುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ 12 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್

'ಇರುಮುಡಿ' ಸಿನಿಮಾ ರವಿತೇಜ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹಿಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಬ್ಬರ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ದಾಟಿ ಲಾಭದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 12ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹5.90 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ₹186.50 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

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ಇರುಮುಡಿಗೆ ಲಾಭದ ಸುರಿಮಳೆ

ಒಂದೆಡೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ 'ಇರುಮುಡಿ' ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ₹40 ಕೋಟಿ. ಚಿತ್ರದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ₹20 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ₹21 ಕೋಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನದಿಂದಲೇ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ₹74 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು. ಸುಲಭವಾಗಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ರವಿತೇಜ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.