Balayya Birthday: ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾಕಿನಾಡದ ಬಾರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಫ್ರೀ ಪೆಗ್, ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಫರ್ಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ನಟಸಿಂಹ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಬಾಲಯ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರದ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ನೀಡಿರುವ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಜನ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, 66ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅವರು ಸತತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೀಮ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 'ಸರ್ ಸರ್ಲೇ.. ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೋತೀವಿ.. ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಾ ಏನು..?' ಮತ್ತು 'ನಗಬೇಡಿ.. ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್' ನಂತಹ ಬಾಲಯ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಮೀಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂದು ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಸಿಂಹ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತಲೆ ಗಿರ್ ಎಂದಿದೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಈ ಆಫರ್ನಿಂದಾಗಿ ಬಾರ್ಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಾರ್ನವರು ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾಕಿನಾಡದ ಆ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೂರು 60 ಎಂಎಲ್ ಪೆಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು 30 ಎಂಎಲ್ ಪೆಗ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಬಾರ್ನ ಹೊರಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಆಫರ್ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರೆಲ್ಲಾ ಬಾರ್ಗೆ ಕ್ಯೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖರೀದಿಸುವ ಮದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಆಯೋಜಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ 5000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಬಾರ್ ಆಯೋಜಕರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆಫರ್ಗಳ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಲಯ್ಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಫ್ರೀ ಪೆಗ್, ಮದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಉಚಿತ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, 'ಬಾಲಯ್ಯನನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಾರುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪಾ' ಎಂದು ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.