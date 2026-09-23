ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.23): ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿರುವ ನೂತನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಆರ್.ಎ. ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ' (RA Film Factory) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ 'ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ'
ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿದೆ. ಕೇವಲ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್'ಗೆ (Script to Screen) ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಚಿತ್ರೀಕರಣ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನದವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ 'ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ' (World Record) ಬರೆಯಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' (Mukhyamantri) ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ (Title) ಇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಸ್ ವೈ ಅವರ 'ತನುಜಾ' ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ (Cameo Appearance) ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ಹರಿ ಸಂತೋಷ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ತನುಜಾ' (Tanuja) ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟು ಸಿಗದೆ ನೊಂದಿದ್ದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನುಜಾ ಎಂಬಾಕೆಗೆ, ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಿ ಆಕೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ನೈಜ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ 'ತನುಜಾ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನೈಜ ಘಟನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನೇ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದು, 48 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಾತ್ರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.